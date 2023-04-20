Москва десятиліттями розпалювала ворожнечу між поневоленими народами. Зараз ця практика продовжується й посилюється, щоб запобігти незалежності цих народів. Між іншим, ФСБ розганяє наратив про неминучість татарсько-башкирської війни. Дійсно, там є значне напруження через структуру населення республік (татари в Башкортостані, башкири в Татарстані), мовні питання, суперечки за історичну пам'ять, взаємні звинувачення у переписуванні ідентичності тощо.

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Татарський та башкирський національно-визвольні рухи підписали спільну декларацію про принципи добросусідства, включаючи визнання кордонів та відмову від вимог їх зміни

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Новина така: татарський та башкирський національно-визвольні рухи підписали спільну декларацію про принципи добросусідства, включаючи визнання кордонів та відмову від вимог їх зміни, визнання культурних, освітніх та мовних прав національних громад сусідніх республік та всілякі інші хороші речі, що відповідають базовим принципам ООН.

По-перше, ФСБ спіймало облизня у своєму прагненні посварити народи. По-друге, цим закладається модель відносин між новими незалежними державами. Подивимося, що буде далі.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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