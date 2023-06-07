І це не затуркана москвофільськими попами та почаївськими листками баба з глухомані говорить. Не психопати з росТБ. Не фріки типу Фролова, Ткачова і Новікова. А той, хто претендує на те, щоби його вважали патріотом, духівником та інтелектуальним християнином.

Ось такою отрутою московські попи десятками років заливали голови православних - і продовжують заливати тим, хто їх ще слухає. Може ще б процитував свого авву Онуфрія і його знамените висловлювання про причини страждань українського народу в час Голодомору: "Катюзі по заслузі"?

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Ось такою отрутою він та інші подібні десятками років заливали голови православних — і продовжують заливати тим, хто їх ще слухає. Може ще б процитував свого авву Онуфрія і його знамените висловлювання про причини страждань українського народу в час Голодомору: "Катюзі по заслузі"? Бо те, що він написав про трагедію — не далеко пішло.

А ще виникає серйозне питання: чи справді оті всі павли, іони, антонії та іже с ними вірять у Христа євангельського? Бо судячи з їхніх висловлювань, їхній бог — якийсь інший.

Господи, захисти Церкву Твою від фарисеїв, що гублять її!

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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