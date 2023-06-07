Так, це шок. Напевно, наша психіка так влаштована, що ми відкидаємо найгірші сценарії.

Техногенна катастрофа — це те, у що ми не хотіли вірити. Але вони це зробили.

І для них це не проблема. Бо їх завдання — знищити Україну. Зробити її непридатною для життя. Аби тут не жили люди, аби сюди не повернулися діти.

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Завдання росіян — знищити Україну. Зробити її непридатною для життя. Аби тут не жили люди, аби сюди не повернулися діти

Так, вони хочуть спинити контрнаступ і можливість виходу на Чонгар і до Криму.

І давайте свою психіку переламаємо і визнаємо, що це не останній їх козир. Що застосування тактичної ядерної зброї можливе. Особливо по скупченню військ.

Це реальність, в яку ми не хочемо вірити. Але яку не маємо права відкидати.

Що з цим робити? Свою роботу. Допомагати своїй армії та підсилювати її максимально. Вимагати зброю. Трохи попуститися з пропагандистською бравадою.

Бо наше завдання — зберегти Україну. Це найбільший виклик нашого покоління.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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