Уроки Каховської дамби: росіяни не зупиняться перед застосуванням ядерної зброї
Це реальність, в яку ми не хочемо вірити. Але яку не маємо права відкидати
Так, це шок. Напевно, наша психіка так влаштована, що ми відкидаємо найгірші сценарії.
Техногенна катастрофа — це те, у що ми не хотіли вірити. Але вони це зробили.
І для них це не проблема. Бо їх завдання — знищити Україну. Зробити її непридатною для життя. Аби тут не жили люди, аби сюди не повернулися діти.
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Завдання росіян — знищити Україну. Зробити її непридатною для життя. Аби тут не жили люди, аби сюди не повернулися діти
Так, вони хочуть спинити контрнаступ і можливість виходу на Чонгар і до Криму.
І давайте свою психіку переламаємо і визнаємо, що це не останній їх козир. Що застосування тактичної ядерної зброї можливе. Особливо по скупченню військ.
Це реальність, в яку ми не хочемо вірити. Але яку не маємо права відкидати.
Що з цим робити? Свою роботу. Допомагати своїй армії та підсилювати її максимально. Вимагати зброю. Трохи попуститися з пропагандистською бравадою.
Бо наше завдання — зберегти Україну. Це найбільший виклик нашого покоління.
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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