Крім того, він є підтвердженням неадекватності вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. Російські війська обстрілюють цивільні об'єкти в Україні, руйнують енергетичну інфраструктуру, загрожують організацією техногенних катастроф. Подальшими можливими гуманітарними злочинами окупантів можуть стати підриви інших гребель та гідроелектростанцій на Дніпрі, а також зростання загроз для Запорізької АЕС. Після руйнування Каховської греблі увімкнувся "лічильник" витрачання запасів води для охолодження реактора в Енергодарі, де розташована ЗАЕС. І російська сторона продавлюватиме прискорення переговорів щодо припинення вогню.

Можливими гуманітарними злочинами окупантів можуть стати підриви інших гребель та гідроелектростанцій на Дніпрі, а також зростання загроз для Запорізької АЕС

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Меседж буде доволі простий – "У нас немає гальм, ми підемо на будь-які техногенні катастрофи, починайте з нами переговори, або ми зруйнуємо світ.

Завезення ядерного озброєння до Білорусі та вихід із конвенцій щодо контролю за зброєю масового ураження – частини того ж плану.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Ігор Попов, експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього

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