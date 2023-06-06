Що насправді означає підрив Каховської ГЕС?
Підрив дамби Каховської ГЕС – це демонстративний крок російської влади з метою підняття ставок у переговорах
Крім того, він є підтвердженням неадекватності вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. Російські війська обстрілюють цивільні об'єкти в Україні, руйнують енергетичну інфраструктуру, загрожують організацією техногенних катастроф. Подальшими можливими гуманітарними злочинами окупантів можуть стати підриви інших гребель та гідроелектростанцій на Дніпрі, а також зростання загроз для Запорізької АЕС. Після руйнування Каховської греблі увімкнувся "лічильник" витрачання запасів води для охолодження реактора в Енергодарі, де розташована ЗАЕС. І російська сторона продавлюватиме прискорення переговорів щодо припинення вогню.
Можливими гуманітарними злочинами окупантів можуть стати підриви інших гребель та гідроелектростанцій на Дніпрі, а також зростання загроз для Запорізької АЕС
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Меседж буде доволі простий – "У нас немає гальм, ми підемо на будь-які техногенні катастрофи, починайте з нами переговори, або ми зруйнуємо світ.
Завезення ядерного озброєння до Білорусі та вихід із конвенцій щодо контролю за зброєю масового ураження – частини того ж плану.
Спеціально для Еспресо
Про автора. Ігор Попов, експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього
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