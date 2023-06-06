З листа райхсфюрер СС Генріха Гіммлера фюреру СС та поліції в Україні Прюцману від 7.09.1943

"Дорогий Прюцман!

Треба зробити так, щоб при відступі з України там не залишилось жодної людини, жодної тварини, жодного грама зерна, жодного метра залізничної колії, щоб не вцілів жоден будинок, не збереглась жодна шахта та жоден колодязь. Противнику має дістатись тотально випалена та спустошена країна.

Хайль Гітлер!".

Російські нацисти планомірно знищують Україну. Мета Путіна, так само як і Гітлера, це зробити Україну непридатною для життя, щоб послабити Україну та змусити припинити спротив

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Російські нацисти планомірно знищують Україну. Мета Путіна, так само як і Гітлера, це зробити Україну непридатною для життя, щоб послабити Україну та змусити припинити спротив.

Ніяких інших політичних цілей Росія не має, усе підпорядковано тільки цьому. Саме тому вони ведуть війну проти міст, сіл, дамб, людей. Росія веде війну проти життя, Путін очолює цю війну, як Гітлер 21 сторіччя.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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