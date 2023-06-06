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OPINION

Каховська ГЕС: Путін наслідує Гітлера

Юрій Бутусов
6 червня, 2023 вiвторок
16:02
Погляд Юрій Бутусов

Знищення Каховської дамби — це чергове повторення Путіним в Україні тактики "випаленої землі" Гітлера через 80 років

З листа райхсфюрер СС Генріха Гіммлера фюреру СС та поліції в Україні Прюцману від 7.09.1943

"Дорогий Прюцман!

Треба зробити так, щоб при відступі з України там не залишилось жодної людини, жодної тварини, жодного грама зерна, жодного метра залізничної колії, щоб не вцілів жоден будинок, не збереглась жодна шахта та жоден колодязь. Противнику має дістатись тотально випалена та спустошена країна.

Хайль Гітлер!".

Російські нацисти планомірно знищують Україну. Мета Путіна, так само як і Гітлера, це зробити Україну непридатною для життя, щоб послабити Україну та змусити припинити спротив

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Російські нацисти планомірно знищують Україну. Мета Путіна, так само як і Гітлера, це зробити Україну непридатною для життя, щоб послабити Україну та змусити припинити спротив.

Ніяких інших політичних цілей Росія не має, усе підпорядковано тільки цьому. Саме тому вони ведуть війну проти міст, сіл, дамб, людей. Росія веде війну проти життя, Путін очолює цю війну, як Гітлер 21 сторіччя.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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Новини
Володимир Путін
нацизм
Юрій Бутусов
тероризм
Війна з Росією
Каховська ГЕС
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