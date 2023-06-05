Жодна математика Путіна не зупинить
Російські терористи продовжують завзято та енергійно битися головою в стіну київської ППО, викидаючи найкращі свої ракети тільки для одних їм зрозумілих цілей
А що для них в сухому залишку?
Беруть 6 "кинджалів", зброю Судного Дня, від однієї назви якої у Байдена має статися серцевий напад, а у Мєдвєдєва — істерика.
Плюси: подряпали "Патріот" і пробили колесо в одній з пускових установок
Мінуси: світ зрозумів, що росіяни, як завжди, всім брехали, і їх зброя не така страшна, а, значить, можна швидше перетинати намальовані уявою червоні лінії й прискорено давати Україні іншу зброю, в першу чергу літаки.
Беруть десятки "іскандерів", які не бояться ні санкцій, ні гумору, і мають лякати Європу своєю близькістю, і кидають їх вдень і вночі.
Плюси: Розбили вікна Буданову
Мінуси: "Іскандери" насмішили всю Європу і тепер їх нема сенсу боятися. І дуже злий Буданов.
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Дуже дивна математика у росіян виходить. Втратити імідж країни, озброєння якої може лякати весь світ, щоб подряпати "Патріот" і розбити вікна Буданову
Дуже дивна математика у росіян виходить. Втратити імідж країни, озброєння якої може лякати весь світ, щоб подряпати "Патріот" і розбити вікна Буданову. І для внутрішньої аудиторії можна розказувати, що ви знищили вже всі "патріоти" та всі центри прийняття рішень.
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Проте зовнішній світ все чудово бачить. І робить висновки. І якщо росіянам можна впарювати, що СВО йде за планом, і скоро перемога, то США і Європа все менше і менше бояться російської зброї, а Китай все більше в шоку з того, з ким йому доводиться мати справу. А такі висновки приводять до наслідків.
Але ж якщо ти почав ганьбитися, то треба ганьбитися до кінця. І жодна математика Путіна не зупинить.
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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