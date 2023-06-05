А що для них в сухому залишку?

Беруть 6 "кинджалів", зброю Судного Дня, від однієї назви якої у Байдена має статися серцевий напад, а у Мєдвєдєва — істерика.

Плюси: подряпали "Патріот" і пробили колесо в одній з пускових установок

Мінуси: світ зрозумів, що росіяни, як завжди, всім брехали, і їх зброя не така страшна, а, значить, можна швидше перетинати намальовані уявою червоні лінії й прискорено давати Україні іншу зброю, в першу чергу літаки.

Беруть десятки "іскандерів", які не бояться ні санкцій, ні гумору, і мають лякати Європу своєю близькістю, і кидають їх вдень і вночі.

Плюси: Розбили вікна Буданову

Мінуси: "Іскандери" насмішили всю Європу і тепер їх нема сенсу боятися. І дуже злий Буданов.

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Дуже дивна математика у росіян виходить. Втратити імідж країни, озброєння якої може лякати весь світ, щоб подряпати "Патріот" і розбити вікна Буданову

Дуже дивна математика у росіян виходить. Втратити імідж країни, озброєння якої може лякати весь світ, щоб подряпати "Патріот" і розбити вікна Буданову. І для внутрішньої аудиторії можна розказувати, що ви знищили вже всі "патріоти" та всі центри прийняття рішень.

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Проте зовнішній світ все чудово бачить. І робить висновки. І якщо росіянам можна впарювати, що СВО йде за планом, і скоро перемога, то США і Європа все менше і менше бояться російської зброї, а Китай все більше в шоку з того, з ким йому доводиться мати справу. А такі висновки приводять до наслідків.

Але ж якщо ти почав ганьбитися, то треба ганьбитися до кінця. І жодна математика Путіна не зупинить.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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