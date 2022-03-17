Українські військові захопили російську станцію для розвідки й коригування вогню та знищили окупантів
Як не стати жертвою торгівців людьми. Центр протидії дезінформації дав поради для тих, хто виїхав із України через війну
Через відчай та паніку, яку відчувають люди, що тікають від обстрілів, є можливість втратити пильність та стати жертвою торгівців людьми. Центр протидії дезінформації пояснює, що треба робити, щоб цього не сталось
Поради опублікували у Telegram.
Як не стати жертвою торгівців людьми:
- не віддавайте нікому оригінали документів, покладіть копії у різні місця;
- не погоджуйтеся на роботу сумнівного характеру;
- не беріть у борг у незнайомців;
- підтримуйте зв'язок з рідними;
- вивчіть телефони екстрених служб (допомога в країнах ЄС – 112).
- Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів надасть понад $186 мільйонів гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і понад трьох мільйонів біженців з України.
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