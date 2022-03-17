Як не стати жертвою торгівців людьми. Центр протидії дезінформації дав поради для тих, хто виїхав із України через війну

Поради опублікували у Telegram.



Як не стати жертвою торгівців людьми:

не віддавайте нікому оригінали документів, покладіть копії у різні місця;

не погоджуйтеся на роботу сумнівного характеру;

не беріть у борг у незнайомців;

підтримуйте зв'язок з рідними;

вивчіть телефони екстрених служб (допомога в країнах ЄС – 112).

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів надасть понад $186 мільйонів гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і понад трьох мільйонів біженців з України.

"Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей. Вона буває у формі трудової або сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, для вилучення органів тощо", - йдеться у повідомленні.