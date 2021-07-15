Як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: пояснення Ляшка

Про це розповів голова міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.



"Перше - це треба піти та підписати декларацію з сімейний лікарем. Якщо щось не виходить, то треба звернутися туди, де робили щеплення", - сказав Ляшко.



Міністр зазначив, що МОЗ вніс зміни до урядової постанови щодо правил видачі міжнародного сертифікату про вакцинацію.



"Ми зараз внесли зміни до постанови Кабінету міністрів, яка регулювала правила видачі міжнародного сертифікату. У нас передбачені дві точки: в закладі, який проводив вакцинацію, або у свого сімейного лікаря", - сказав Ляшко.



Очільник МОЗ також прокоментував можливі проблеми внаслідок внесення помилкових даних про отримання щеплення.



"Ми працюємо над цим. Це людський фактор. Зараз розробляються скріпти, які дозволять цьому запобігти. Щоби під час помилкового введення все одно підтягувалися варіанти і була можливість коригувати. Адже у чому зараз проблема? Наприклад, ми зробили щеплення в центрі вакцинації, потім прийшли до сімейного лікаря, сімейний лікар вбиває в базі "Ляшко", а там було написано "Ляжко". І тому цих даних не видно в базі. Зараз система підтягне декілька варіантів і лікар вже зорієнтується за ініціалами, датою народження, і обере з переліку потрібне", - сказав Ляшко.



Міністр додав, що надалі в Україні з'явиться каталог вакцин.



"Надалі з'явиться каталог вакцин, і медик не буде вбивати все сам, а вибере препарат із переліку", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше ц МОЗ заявили, що COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними послугами під час локдаунів.