Як підготуватися і що робити, якщо через обстріли відключать централізоване водопостачання

Алгоритм дій у такій ситуації нагадали в Центрі громадського здоров'я України, передає "Еспресо.TV".



Потрібно створити запаси як питної, так і технічної води. Розраховуйте, що їх має вистачити на 2-3 доби. Питну воду необхідно зберігати у закритих ємкостях. За потреби зробіть відповідні написи на тарі, де зберігається вода: "Вода для пиття" і "Вода для технічних/господарських потреб".



Як діяти далі, коли запаси води закінчаться?

Якщо централізоване водопостачання буде відключено, органи місцевої влади мають забезпечити населення привізною питною водою, завчасно попередивши місцевих жителів, де та коли вони зможуть поповнити запаси води.

Можна також брати питну воду з кюветів, колодязів і шахтних криниць. Але перед тим, як її пити, прокип’ятіть упродовж 10 хвилин. Лише після цього таку воду можна вважати безпечною для вживання. Якщо вода не є знезараженою, зберігається ризик інфекційних спалахів. Врахуйте, що в умовах воєнного стану медична система країни й так перевантажена!

Основні симптоми інфекційних захворювань, які можуть передаватися з брудною водою:

● підвищення температури тіла, лихоманка;

● запаморочення, головний біль;

● болі у животі, нудота, пронос;

● нежить, кашель;

● пожовтіння шкіри, склер очей;

● висипи на тілі, гнійники.

За появи цих ознак негайно зверніться по медичну допомогу! Звертайте також увагу на інші незвичні симптоми.

Воду з відкритих водойм брати можна, але використовувати – лише у технічних цілях (помити підлогу, злити унітаз тощо).

Не забувайте дотримуватися правил особистої гігієни! Якщо є ще така змога – придбайте антисептики.

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