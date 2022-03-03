Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Як підготуватися і що робити, якщо через обстріли відключать централізоване водопостачання

Як підготуватися і що робити, якщо через обстріли відключать централізоване водопостачання

3 березня, 2022 четвер
11:50
війна з Росією вода

Через активні обстріли ворога багато міст України опинилося під загрозою відключення централізованого водопостачання або вже зіткнулися з цією проблемою. Тож підготуватися до того, що в крані зникне вода, варто заздалегідь.

Алгоритм дій у такій ситуації нагадали в Центрі громадського здоров'я України, передає "Еспресо.TV".

Потрібно створити запаси як питної, так і технічної води. Розраховуйте, що їх має вистачити на 2-3 доби. Питну воду необхідно зберігати у закритих ємкостях. За потреби зробіть відповідні написи на тарі, де зберігається вода: "Вода для пиття" і "Вода для технічних/господарських потреб". 

Як діяти далі, коли запаси води закінчаться?

Якщо централізоване водопостачання буде відключено, органи місцевої влади мають забезпечити населення привізною питною водою, завчасно попередивши місцевих жителів, де та коли вони зможуть поповнити запаси води.

Можна також брати питну воду з кюветів, колодязів і шахтних криниць. Але перед тим, як її пити, прокип’ятіть упродовж 10 хвилин. Лише після цього таку воду можна вважати безпечною для вживання. Якщо вода не є знезараженою, зберігається ризик інфекційних спалахів. Врахуйте, що в умовах воєнного стану медична система країни й так перевантажена!

Основні симптоми інфекційних захворювань, які можуть передаватися з брудною водою:

● підвищення температури тіла, лихоманка;

● запаморочення, головний біль;

● болі у животі, нудота, пронос;

● нежить, кашель;

● пожовтіння шкіри, склер очей;

● висипи на тілі, гнійники.

За появи цих ознак негайно зверніться по медичну допомогу! Звертайте також увагу на інші незвичні симптоми. 

Воду з відкритих водойм брати можна, але використовувати – лише у технічних цілях (помити підлогу, злити унітаз тощо). 

Не забувайте дотримуватися правил особистої гігієни! Якщо є ще така змога – придбайте антисептики.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте також:
3 березня, 2022 четвер
Окупанти намагаються наступати й обстрілюють цивільні об'єкти, але ЗСУ дають їм відсіч, - Генштаб
пенсія
1 березня, 2022 вiвторок
Уряд розповів, як платитимуть пенсії у березні
бомбардувальники
1 березня, 2022 вiвторок
Стратегічний бомбардувальник Росії 16 ракетами атакував харків’ян
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 30.13
  • EUR
    Купівля 32.79
    Продаж 33.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
3 березня
13:44
Яхта Сєчіна
У Франції заарештували яхту глави "Роснефти" Сєчіна
13:43
Японія заморозила активи низки російських банків
13:41
КМДА терміново шукає водіїв вантажівок і евакуаторів-маніпуляторів
13:39
У Гатному на Київщині внаслідок обстрілу окупантів сталася пожежа в житловому будинку: одна людина загинула, ще одна постраждала
13:25
Україна прапор
Американська фундація Getty назвала російську агресію "трагедією монументального масштабу"
13:22
літак
"Закрийте небо зараз!": Кулеба закликав партнерів допомогти Україні захиститися від ударів із повітря
13:22
"Зробіть все, щоб зупинити війну": українські полярники звернулись до російських колег
13:15
В Україні планують з'ясувати, хто з правоохоронців на війні, а хто втік, - Венедіктова
13:10
Буча наша! Над містом підняли синьо-жовтий стяг
13:09
обстріл Чернігів
Окупанти завдали удару по житлових будинках у центрі Чернігова
13:05
медики
Понад 500 іноземних медиків готові надати допомогу Україні - МОЗ
13:01
Суховецький Сергій Олександрович
Українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького. Фото
12:58
ЄС
ЄС направить 500 млн євро на допомогу Україні
12:56
У бік Первомайського Миколаївської області вирушила техніка РФ, людей просять піти додому та прибрати автівки з доріг, - голова громади
12:46
КПП "Малі Селменці - Вельке Слеменце"
На всіх КПП західного кордону зникли черги
12:46
Віталій Сапило
Вихованець львівських "Карпат" посмертно отримав звання Героя України
12:41
"Гроші вже пішли у банки": Зеленський заявив, що Україна повністю забезпечить виплати проіндексованих на 14% пенсій
12:32
У Києві між правим і лівим берегом відкрили мости й оприлюднили графік роботи громадського транспорту
12:27
десантні кораблі Росії
До Одеси підходять чотири десантні кораблі РФ та судна підтримки, - УП
12:24
З демонтованих трамвайних рейок у Львові виготовляють "бойові бандерівські їжаки"
12:15
прикордонники
Українські прикордонники та військові вийшли на лінію державного кордону на Сумщині
12:11
Олег Дерипаска
Мир дуже важливий. Російський олігарх Дерипаска закликає до негайних переговорів
11:59
Інна Совсун
Росія хоче, щоб ми померли, а ми хочемо жити – то який тут компроміс? – Інна Совсун
11:57
"Усі лінії оборони збережені, окупанти приречені": Зеленський назвав ракетні удари РФ по українських містах зізнанням у власній безпорадності
11:52
Су-34
Мінус один. Над Волновахою збили російський винищувач
11:52
гроші для ЗСУ
У районах бойових дій українці, які залишилися без роботи, отримають по 6,5 тис. грн, – Зеленський
11:41
Фармацевтична компанія МЕДОКЕМІ' передає медикаменти українським військовим та мирному населенню
11:26
Зеленський
Зеленський до Росії: "Вчіть слово "репарації", ви відшкодуєте нам усе"
11:25
"Ми не здамо Одесу": звернення нового голови Одещини
11:10
обстріл Лисичанськ
Окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську
11:06
"Дайте зробити селфі": не взявши Запорізьку АЕС, окупанти просять фото для звіту
11:01
Укрзалізниця надала ЗСУ вагони для вивезення тіл російських окупантів
10:54
Польща
Ми розуміємо, що можемо бути наступними жертвами російської агресії, – польський журналіст
10:50
СУ-30
Українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30
10:29
City Express електричка
Укрзалізниця зробила всі рейси зі Сходу на Захід України евакуаційними й закрила продаж квитків на них
10:19
росія танк
"Без боєкомплекту ворога танк – це трактор!" - у Генштабі розповіли, як правильно знешкоджувати техніку окупантів
10:10
Олексій Венедіктов
У Москві повністю ліквідували радіо "Эхо Москвы"
10:04
"Московити ведуть війну на виснаження": Руслан Кошулинський
09:58
ООС ЗСУ
ЗСУ знищили близько 9000 окупантів і 900 російських бойових машин, - Генштаб
09:56
Токаєв
Казахстан заявив про нейтралітет у війні Росії проти України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV