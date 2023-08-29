Як подолати страх чи тривожність: МОН пропонує провести 1 вересня урок про ментальне здоров'я

Про це повідомила пресслужба МОН.

"З початком нового навчального року збільшиться кількість навантаження на дітей. До стресу, викликаного війною, додасться необхідність взаємодіяти з однолітками та вчителями, адаптуватися до навчання у нових форматах та умовах, знаходити спільну мову з батьками та опікунами. Усе це потребуватиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом страхів, невпевненості у собі та переживань. Запропонований урок "Ти як? Повертаємось до школи!" навчить дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність, заспокоїтися, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті", - пояснили у відомстві.

Матеріали уроку містять відео, в яких психологи розкажуть дітям, як упоратись з емоціями.

У сценарії для вчителів також є інформація про те, як дорослі можуть підтримати дітей. Окрім того, є перелік корисних ресурсів із вправами та техніками психологічної самодопомоги, а також посилання на групи підтримки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.

Завантажити сценарій уроку можна за посиланням.