Кажуть, багато наших людей з Польщі переїхало у Німеччину. Не знаю. Тут є кафе, де усі, від офіціантів до відвідувачів, говорять виключно українською. Чути ще російську. І важко знайти магазин, де хоча б один продавець не перейшов на українську, почувши рідну мову.

Як повернути цих людей? Звичайно, потрібна перемога і мир, але це не гарантія повернення.

Люди повинні не просто відчувати безпеку, а й справедливе майбутнє для дітей і любов держави до себе. Не популістські обіцянки на фоні корупції, а відповідальне управління з любовʼю до людей.

Ми намагаємося це робити. Я курую, зокрема, проєкт комп'ютеризації українських шкіл і навчання вчителів інформатики, а також проєкт допомоги в Україні тимчасово переміщеним особам: дорослим і дітям. У Варшаві на виставці REBUILD UKRAINE підписали меморандум про підтримку наших проєктів з Представництвом Тайбею в Польщі.

Намагаюся і на прийняття державних рішень впливати, і сам допомагати українцям зі сходу і півдня. Між іншим, наша допомога цим людям, курси української мови, історії та культури, на які вони з радістю ходять, у тисячу разів ефективніші від мільйона мовних скандалів і провокацій.

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І ще я розповідаю про головні виклики у себе на YouTube. Вчора вийшла розповідь про демографічну політику. Дивіться, підписуйтеся на канал. Підписка важлива, щоб більше людей бачило наші фільми. Це тут. Напишіть про враження.

Створюймо спільноту відповідальності. Сьогодні буду в Житомирі. На запрошення "Спілки молодих журналістів Житомирщини" розповідатиму про національну безпеку з переглядом фільму "Церква без Христа". Це буде у "Гнатюк Арт Центрі".

Джерело.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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