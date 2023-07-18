3 липня прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко, який вів справу голови Верховного суду Князєва… скоротили разом з посадою. Цей безпрецедентний крок зняття прокурора разом з посадою одразу після затримання одного з вищих посадовців країни на хабарі, здійснено рішенням голови САП Олександра Клименка спільно з генеральним прокурором Андрієм Костіним.

Рішення Клименка та Костіна могло б бути обґрунтованим, якби проти Омельченка була порушена кримінальна справа, чи він був би затриманий при вчиненні злочину, але в такому випадку ніяких офіційних претензій проти Омельченка взагалі нема.

Саме Омельченко разом з підрозділом детективів НАБУ 15 травня викрив на хабарі голову Верховного суду Князєва.

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Під час стеження за фігурантами справи була зафіксована розмова між передавачем хабаря адвокатом Горецьким та заступником голови САП Олегом Синюком, яка свідчить про наявність між ними особистих стосунків та передачу Синюком службової інформації хабарникам. Але щодо Синюка Клименко ніяких заходів не вжив. Натомість скоротив посаду прокурора, який видав санкцію на роботу по Князєва та Горецькому.

Дії голови САП Клименка проти Омельченка стали демонстрацією, що будь-кого можуть прибрати з будь-якої посади, якщо прокурор чомусь не подобається особисто голові САП.

Але значна кількість працівників НАБУ, які працювали останні роки з Омельченко спільно у багатьох справах, висловлюються на його підтримку. Рішення Клименка серйозного підриває інституційну взаємодію САП та НАБУ.

Деякі колеги з громадського сектору висловлюють одну неофіційну претензію до Омельченка, ніби він гальмував справи по Коломойському.

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Але в такому разі голова САП мав би передати справу в інший відділ та змінити процесуального керівника. А Клименко це не зробив. Тобто зараз ніяких підстав для скорочення посади прокурора не оголошено офіційно, і нема ніяких підтверджень для неофіційної версії, про яку говорять громадські активісти.

А де ж розслідування проти Синюка, який спілкується з хабарниками у справі, яку вів Омельченко? Де розслідування по Синюку? Де заяви громадськості? Де публічна позиція голови САП? Чому мовчимо та кого боїмось?

Прокурор Омельченко кілька років тісно співпрацював з підрозділом детективів НАБУ, які діють під прикриттям, саме вони зробили справу Князєва. І за словами детективів, жодного разу у цих справах від Омельченка не було ніяких витоків інформації. Дивно, що такі аргументи не стали аргументами для колишнього детектива НАБУ Клименка.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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