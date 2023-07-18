Не про міст та зернову угоду. Про чергове бл*дство уродів з Офісу президента.

Раптом стрічка мені винесла висер Арахамії. І не тільки його — а й всієї медіа-п*здоти єрмачні.

Яка у нас вже цілий ранок масово шпетить погані місцеві влади, які не на те кошти витрачають. Дрони, панімаєш, не купують, поки росіяни вже цілі ТРЦ під заводи виробництва БПЛА перетворили.

Власне, це явно нова медіа-кампанія ОПшних бл*дєй, яким треба будь-який привід, що поганих мерів вшкварити.

І тут мене трошечки поплавило.

Справа навіть не в тому, що згадані барабани й овочерізки купували призначені Зеленським керівники РДА.

Читайте також: Про "армію дронів" і компетентність

І навіть не в тому, хто такий Арахамія, і скільки саме з ним пов'язують зловживань і до великої війни, і під час неї.

А в тому, коли ти бачиш ось такі скріни як на другому фото.

Отже, теле(к)анал "фрідом"/дурдом, той самий, який є рупором "хароших узкіх", який замінив нормальне іномовлення, який мовить російською в єдиному телемарафоні — у нас от купує майже на 10 лямів новорічний серіал "Санаторій незабудка". Це не жарт — це реальний скрін реальної закупівлі з "Прозорро".

Ми зараз на Цензор.НЕТ зі скрипом один мільйон збираємо на ті таки FPV-дрони "Дикі шершні" для 3 бригад — люди останнє віддають, щоб хлопцям було чим ворога бити.

І тут санаторій нєзабудка.

Цинічні ви потвори. Тобто, стадіони під час війни робити погано. Окей — згоден. Можуть почекати.

До речі, у мене питання — а як саме місцеві влади можуть почати фінансувати армію, якщо на наступний день з подачі Татарова до них прибіжить ДБР з ментами і сбушниками, влаштує маски-шоу, звинуватить в нецільовому використанні коштів місцевих бюджетів і через ручні суди знесе з посади.

Читайте також: Бруківка, кіно і місцеве самоврядування

До речі, знаю купу прикладів по країні, коли місцеві влади допомагають своїм частинам — але роблять це непублічно. Саме тому, що розуміють, що нормально це зробити не вийде. Бо на наступний день це використає мразота з ОП для своїх політичних розборок.

Зате фінансувати на мільярди гривень телепомийки, які по-російські славлять Зеленського з Єрмаком — це ок, це цільові витрати.

Як же задовбало займатися оцими щурячими розборками.

Хто сука заважає Міністерству оборони, президенту, монобільшості, ручному Кабміну приймати рішення про розвиток того ж дроноводства та їх виробництва?

Хто у квітні цього року руками містера Федорова заявив всім школам БПЛА, що грошей з бюджету більше нема, крутіться самі як хочете? Теж мери з овочерізками?

Як же я ненавиджу цю підлу гниль. Яка єдине чим може займатися — це дрібненькими підлими інтригами. Виїжджаючи на подвигу ЗСУ та допомозі Заходу.

Ларьочники с*ані.

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.