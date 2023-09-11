Все просто:

Пряма демократія

Роль держави зведена до нуля — опублікувати дані.

Далі кожен приймає власне рішення, чи мати стосунки з тими, хто спонсорує російську війну.

Жодних зобовʼязань, лише цінності, свобода та вибір кожного.

Репутація

Так, в сучасному світі вона коштує багато. Мінус $2,5 млрд — найбільший поки результат з падіння ціни акцій.

Самоорганізація

Мільйони людей на різних континентах обʼєднуються навколо цінностей. Організовують акції, дають коментарі ЗМІ, надсилають листи, роблять аналітику та розʼяснення.

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Витрачають свій власний час та ресурси, щоб не дозволити великим корпораціям фінансувати мʼясників.

Це новий інструмент вільних людей вільного світу, народжений в Україні.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).

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