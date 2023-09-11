Як працює магія "Міжнародних спонсорів війни"?
Питання, що найчастіше я чую різними мовами з різних куточків світу
Все просто:
Пряма демократія
Роль держави зведена до нуля — опублікувати дані.
Далі кожен приймає власне рішення, чи мати стосунки з тими, хто спонсорує російську війну.
Жодних зобовʼязань, лише цінності, свобода та вибір кожного.
Репутація
Так, в сучасному світі вона коштує багато. Мінус $2,5 млрд — найбільший поки результат з падіння ціни акцій.
Самоорганізація
Мільйони людей на різних континентах обʼєднуються навколо цінностей. Організовують акції, дають коментарі ЗМІ, надсилають листи, роблять аналітику та розʼяснення.
Читайте також: Чи реально отримати кошти на відновлення України від Росії
Витрачають свій власний час та ресурси, щоб не дозволити великим корпораціям фінансувати мʼясників.
Це новий інструмент вільних людей вільного світу, народжений в Україні.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе