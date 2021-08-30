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Головна Суспільство Як працюватимуть школи Києва під час різних рівнів карантину: роз’яснення КМДА

Як працюватимуть школи Києва під час різних рівнів карантину: роз’яснення КМДА

30 серпня, 2021 понедiлок
15:30
Суспільство школа

У Києві з 1 вересня всі заклади освіти працюватимуть у штатному режимі

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, із 1 вересня всі заклади освіти працюватимуть у штатному режимі із врахуванням вимог адаптивного карантину.

"У разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у "змішаному" форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти", – наголосила Фіданян.

Вона зазначила, що у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно.

Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які, як і минулого навчального року, не закриватимуть.

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