Як працюватимуть школи Києва під час різних рівнів карантину: роз’яснення КМДА

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, із 1 вересня всі заклади освіти працюватимуть у штатному режимі із врахуванням вимог адаптивного карантину.

"У разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у "змішаному" форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти", – наголосила Фіданян.

Вона зазначила, що у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти (незалежно від форм власності) працюватимуть дистанційно.

Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які, як і минулого навчального року, не закриватимуть.

Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно (1 вересня) і буде у звичайному режимі, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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