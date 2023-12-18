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Як приготувати печінковий паштет в домашніх умовах? Ділимось рецептом
У домашніх умовах печінковий паштет приготувати дуже просто, та й рецептів паштетів є безліч. Хочемо поділитись своїми
Інгредієнти для печінкового паштету:
- печінка будь-яка (яловича, куряча і т.д.) – 0,5 кг
- морква - 1 велика або 2 маленькі
- цибуля - 2 середні
- часник - 1 зубчик
- вершкове або топлене масло - 1 ст. ложка
- молоко – 180 мл
- сіль та спеції - за смаком
Як приготувати печінку та овочі для паштету в мікрохвильовій печі:
- печінку, цибулю, моркву, часник, молоко складаємо в посуд для приготування в мікрохвильовій печі
- готуємо на повній потужності 7 хвилин
- у цьому рецепті печінки для мікрохвильової печі потрібно буде долити ще води, приблизно стільки, скільки і молока
- після сигналу мікрохвильової печі дати печінці постояти в ній ще хвилин 5
- солити печінку радимо після її приготування
Приготувати складові домашнього паштету з печінки можна у мультиварці:
- домашній паштет можна готувати з будь-якої печінки: яловичої, свинячої, баранячої, курячої, гусячої, індички
- печінку помити
- очистити від плівок та товстих проток
- нарізати великими шматками
- всі овочі порізати
- моркву можна натерти на великій тертці
- овочі надаватимуть домашньому печінковому паштету ніжність та соковитість
- домашній печінковий паштет у мультиварці готувати дуже просто, вона позбавить вас процесу помішування
- завантажуєте печінку, цибулю, моркву, часник та молоко в чашу мультиварки
- вибираєте програму "випічка" та виставляєте час приготування 35 хв. кнопочкою "старт" запускаєте процес
- мультиварка у нас холодна, тож час приготування ми трохи збільшили
- солити печінку бажано наприкінці приготування
- далі печінка та овочі протираються в однорідну масу за допомогою блендера
- викладаємо паштет із печінки в ємність для охолодження в холодильнику
- Такий домашній паштет з печінки можна використовувати для бутербродів і як начинку для фаршированих яєць чи картопляних човників
Смачного!
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