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Як приготувати печінковий паштет в домашніх умовах? Ділимось рецептом

18 грудня, 2023 понедiлок
19:10
рецепти печінковий паштет

У домашніх умовах печінковий паштет приготувати дуже просто, та й рецептів паштетів є безліч. Хочемо поділитись своїми

рецепт печінкового паштетУ

Інгредієнти для печінкового паштету:

  • печінка будь-яка (яловича, куряча і т.д.) – 0,5 кг
  • морква - 1 велика або 2 маленькі
  • цибуля - 2 середні
  • часник - 1 зубчик
  • вершкове або топлене масло - 1 ст. ложка
  • молоко – 180 мл
  • сіль та спеції - за смаком

Як приготувати печінку та овочі для паштету в мікрохвильовій печі:

  • печінку, цибулю, моркву, часник, молоко складаємо в посуд для приготування в мікрохвильовій печі 
  • готуємо на повній потужності 7 хвилин
  • у цьому рецепті печінки для мікрохвильової печі потрібно буде долити ще води, приблизно стільки, скільки і молока
  • після сигналу мікрохвильової печі дати печінці постояти в ній ще хвилин 5
  • солити печінку радимо після її приготування

Приготувати складові домашнього паштету з печінки можна у мультиварці:

  • домашній паштет можна готувати з будь-якої печінки: яловичої, свинячої, баранячої, курячої, гусячої, індички
  • печінку помити
  • очистити від плівок та товстих проток
  • нарізати великими шматками
  • всі овочі порізати
  • моркву можна натерти на великій тертці
  • овочі надаватимуть домашньому печінковому паштету ніжність та соковитість
  • домашній печінковий паштет у мультиварці готувати дуже просто, вона позбавить вас процесу помішування
  • завантажуєте печінку, цибулю, моркву, часник та молоко в чашу мультиварки
  • вибираєте програму "випічка" та виставляєте час приготування 35 хв. кнопочкою "старт" запускаєте процес
  • мультиварка у нас холодна, тож час приготування ми трохи збільшили
  • солити печінку бажано наприкінці приготування
  • далі печінка та овочі протираються в однорідну масу за допомогою блендера 
  • викладаємо паштет із печінки в ємність для охолодження в холодильнику
  • Такий домашній паштет з печінки можна використовувати для бутербродів і як начинку для фаршированих яєць чи картопляних човників

Смачного!


 
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