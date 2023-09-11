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Як варити фруктовий кисіль? Пропонуємо кілька рецептів
Кисіль - це в'язкий напій з ягідного сиропу із домішкою крохмалю. Зазвичай цей смаколик подають на десерт
Кисіль з вишень
Інгредієнти:
- вода - 1 л
- вишні - 2 склянки
- цукор - 3 столові ложки
- крохмаль - 2 столові ложки
Покроковий рецепт приготування киселю:
- вишні можна взяти як свіжі, так і заморожені, головне - без кісточок
- цукор кладемо за смаком, зважаючи на те, солодкі чи кислі ягоди
- крохмаль можна може бути картопляний чи кукурудзяний
- варимо кисіль в емальованьому посуді, або з неіржавіючої сталі
- наливаємо чисту воду до каструльки
- ставимо на вогонь
- розводимо крохмаль у воді
- очищаємо вишні від кісточок
- коли вода закипить, висипаємо туди вишні
- додаємо цукор
- розмішуємо та варимо 4 хвилини
- перед вливанням розчиненого крохмалю в каструлю, ще раз розмішаємо
- коли вишні добре проваряться, вливаємо крохмаль тонкою цівкою до компоту
- помішуємо
- коли кисіль загусне й почне булькати, тоді він і готовий
- знімаємо з вогню
- даємо прохолонути.
Кисіль з компоту
Інгредієнти на кисіль:
- компот - 3 л
- крохмаль - 3 столові ложки з гіркою
Покроковий рецепт приготування киселю:
- 3 л готового компоту переливаємо в каструлю
- доводимо до кипіння
- насипаємо в один стакан 3 столові ложки крохмалю
- в другий стакан наливаємо теплий компот
- тонкою цівкою вливаючи компот до крохмалю, розводимо його
- коли компот закипів, зменшуємо вогонь до мінімуму
- постійно помішуючи, вливаємо крохмальний розчин в компот
- ретельно увесь час помішуємо
- коли крохмальний розчин повністю перейде в компот, варимо напій без кипіння ще 5 хвилин.
Смачного!
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