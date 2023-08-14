Як вибрати клас авто для оренди

Оскільки автопарки сервісних організацій представлені різними моделями й марками, то оренда класу авто будь-якого типу не становить ніяких труднощів. За помірну плату можна вибрати як просту та маневрову невелику машину для поїздок містом, так і транспорт представницького класу для ділових заходів.

Клас має значення

Вирішивши орендувати авто для розв'язання своїх питань, багато хто стикається з низкою проблем. Це пов'язано з тим, що ринок даних послуг насичений численними пропозиціями, а вибір потрібного транспорту має деякі підводні каміння та тонкощі. Слід зазначити, що прокат автомобілів відрізняється багатьма нюансами від процесу їхнього придбання.

Насамперед необхідно визначитися з тим, які завдання доведеться вирішувати взятому в оренду транспорту. Наприклад, для подорожі пересіченою місцевістю навряд чи підійде машина з низькою підвіскою. А великий позашляховик не зовсім зручний для поїздок вузькими міськими вулицями.

Слід пам'ятати, що автомобіль кожного класу має низку особливостей, характерних лише йому.

Економклас

Машини цієї групи найкраще підходять для знайомства з туристичними пам'ятками у великих містах. Їх характерні переваги наступні:

низька витрата палива – при їзді міськими вулицями з великою кількістю світлофорів це має важливе значення;

невеликі габарити – це значно полегшує паркування;

простота управління – забезпечує високу маневровість;

доступна вартість оренди – ціна прокату таких машин завжди нижча за інші.

Прокат авто економкласу дозволить не тільки із задоволенням оглянути всі туристичні об'єкти на обраному маршруті, а й пристойно заощадити. Сучасні моделі цієї групи з комфортності та безпеки мало поступаються іншим, дорожчим зразкам. Та все ж таки для пересування на великі відстані вибирати їх не варто, оскільки комфорту в салоні недостатньо для поїздок на довгі дистанції.

Стандартний клас

Кращого варіанта для ділової поїздки чи подорожі країною не знайти. Для тих, хто не бажає переплачувати за зайві функції або витрачатися на дорогі марки, такі машини будуть оптимальним рішенням. Вони відрізняються економічністю, хорошими технічними характеристиками, привабливим зовнішнім виглядом та більш комфортним салоном.

Оренда авто в Києві представників цієї категорії має великий попит. Послуга коштує недорого і асортимент моделей у прокатних компаній дуже широкий.

Бізнес-клас

Це відмінна можливість підкреслити свій високий статус і при цьому отримати чудовий транспортний засіб. Автомобілі цієї категорії відрізняються деякими перевагами:

потужний двигун;

висока комфортність салону (як попереду, так і позаду);

наявність більшості сучасних функцій та асистентів керування.

Прокат авто преміум-класу

Це оптимальне рішення для урочистого заходу, поїздки на ділову зустріч з важливим клієнтом чи зустрічі та трансферу важливих партнерів. Ці машини мало підходять для поїздок на дачу чи просто містом у справах, зате добре себе зарекомендували в тривалих подорожах. Вони дозволяють насолодитися комфортом у дорозі, а в об'ємному багажному відділенні поміститься все необхідне для відпочинку.