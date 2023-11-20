Як військовим оскаржити рішення ВЛК. Роз'яснення МОЗ

Про це йдеться у facebook міністерства.

Зазначається, що варіантів оскарження є два: у досудовому порядку та через суд. МОЗ наголошує, що позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, тож краще почати з нього.

Для цього необхідно:

Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Після цього військово-лікарська комісія за результатом розгляду переглядає постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, саме він тепер і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату – позивач може звернутися до суду.

"Суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК", - додали у МОЗ.