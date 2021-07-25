Як врятувати подружжя. Поради від голови УГКЦ
"Я прощаю не тому, що я є добрий, а тому, що Бог мені простив. І тим прощенням я ділюся з іншими. Тому діліться одне з одним Божим прощенням і Божою любов’ю, яку ви отримали від вашого Небесного Отця"
Про це сказав предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, відповідаючи на запитання щодо щасливого подружнього життя. Сьогодні, 25 липя 2021 року, його відповіді з'явилися на офіційному сайті греко-католиків, передає Еспресо.TV.
Треба вчитися прощати, вважає очільник УГКЦ, бо прощення - глибокий духовний акт.
"Прощати - це не означає закрити очі на зло чи робити вигляд, що нічого не сталося. Прощати - означає вміти змінитися і хотіти мінятися разом на краще", – просить замислитися духовний лідер.
Другий дуже важливий момент - спілкуватися.
"Ми знаємо, коли ми гніваємося і не говоримо одне з одним, тоді трудність простити зростає. Тому, навіть коли ви відчуваєте образу, не переривайте діалогу, говоріть одне з одним. Не бійтеся сказати одне одному те, що вас заболіло", - закликав він.
Третє, про це дуже багато говорить Папа Франциск,треба вміти слухати.
"Уміти слухати іншого - мистецтво. Уміти слухати може бути також виявом поваги і любові до іншої особи. Тому треба спілкуватися. А благодать прощення - це дія Божої сили в нашій людській природі", - підсумував Святослав.
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