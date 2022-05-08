Якби по росіянах били на виході з Криму, а захисники Генічеська, Бердянська, Мелітополя вгризалися би у землю, трагедії Маріуполя не сталося б, - командир "Азову" Прокопенко
На думку командира добровольчого полку "Азов" Дениса Прокопенка, чиї бійці продовжують утримувати Азовсталь, оточення росіянами міста Маріуполя та його знищення можна було б уникнути
Але для цього українській армії слід було набагато рішучіше діяти у Херсонській та Запорізькій областях, заявив військовий в інтерв'ю "Українській правді", що вийшло сьогодні, 8 травня 2022 року.
"У мене є власне бачення цієї ситуації. Якщо би війська, які там знаходилися, стійко тримали оборону, вгризалися би в землю та билися з противником, не давали би йому просто так заходити у міста, була би зовсім інша картина.
Справа в тому, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований", - пояснив Прокопенко.
Читайте також: Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі
Як наголошує командир "Азову", з тактичної точки зору, Кримський перешийок є найбільш сприятлим місцем для "нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання".
"Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено", - сказв Денис Прокопенко.
Окрім того, продовжив він, "якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само (як у Маріуполі - ред.) стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя".
"Так як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь", - підсумував командир добровольчого полку "Азов" Денис Прокопенко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе