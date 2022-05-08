Якби по росіянах били на виході з Криму, а захисники Генічеська, Бердянська, Мелітополя вгризалися би у землю, трагедії Маріуполя не сталося б, - командир "Азову" Прокопенко

Але для цього українській армії слід було набагато рішучіше діяти у Херсонській та Запорізькій областях, заявив військовий в інтерв'ю "Українській правді", що вийшло сьогодні, 8 травня 2022 року.

"У мене є власне бачення цієї ситуації. Якщо би війська, які там знаходилися, стійко тримали оборону, вгризалися би в землю та билися з противником, не давали би йому просто так заходити у міста, була би зовсім інша картина.

Справа в тому, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований", - пояснив Прокопенко.

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Як наголошує командир "Азову", з тактичної точки зору, Кримський перешийок є найбільш сприятлим місцем для "нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання".

"Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено", - сказв Денис Прокопенко.

Окрім того, продовжив він, "якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само (як у Маріуполі - ред.) стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя".

"Так як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь", - підсумував командир добровольчого полку "Азов" Денис Прокопенко.

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