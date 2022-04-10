Які ви, бл*ть, браття. Ви - ви*лядки, яких треба знищувати без жалю, - ексголкіпер "Шахтаря" про геноцид у Маріуполі
Колишній воротар донецького "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов назвав росіян "ви*лядками" за ті злочини, які вони коять в Україні
Про це Худжамов написав у Instagram.
Росіяни масово вбивають українців у Маріуполю, руйнують місто і знищили фактично всю футбольну інфраструктуру ФК "Маріуполь".
"Свинособаки звільнили місто від футболу.... Поклали тисячі українських життів, знищили місто. Які ви, бл*ть, браття. Ви - ви*лядки, яких треба знищувати без жалю", – написав Худжамов.
39-річний Рустам Худжамов зараз тренує воротарів у житомирському клубі першої ліги "Полісся". Він є вихованцем "Динамо", а у 2008 - 2012 та 2014 - 2015 роках грав у "Шахтарі". Провів 136 матчів за "Маріуполь".
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4 квітня колишній футболіст "Шахтаря" Рустам Худжамов закликав знищувати російських військових, які скоїли злочини проти людяності в Україні.
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