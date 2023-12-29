Яким буде новорічний ефір на телеканалі Еспресо

О 18.10 - "Підсумки року" у Великому ефірі Василя Зими.

"Політика, економіка, культура, спорт, погода, міжнародне життя: разом із глядачами згадаємо все найважливіше, із цікавими фактами, аналітикою, аргументами", - розповідає ведучий Василь Зима.

В програмі - сюжети по кожному з напрямів. А ще - спілкування із військовими кореспондентами Еспресо, які перебували у найгарячіших точках і на власні очі бачили, що відбувається на лінії фронту та якими є наслідки російських злочинів.

Найбільш резонансним політичним та військовим подіям 2023-го буде присвячений і випуск "Вердикту", який стартує о 20.10.

Разом із його ведучим Сергієм Руденком перебіг року аналізуватимуть

Ольга Лень, авторка програм "Хроніки інформаційної війни" та "Хроніки війни", Антін Борковський, автор "Студії Захід" та Інформаційного марафону і Роман Чайка, ведучий програм на Еспресо та радіо Галичина FM.

"Підсумуємо основні події 2023 року, від внутрішньої політики - до зовнішньої. Поговоримо про Україну, світ, війну і нашу Перемогу", - анонсує ведучий Сергій Руденко.

О 21.20: Інтерв’ю Віталія Портникова з істориком Сергієм Плохієм.

А по його закінченні Микола Вересень поспілкується із письменником, драматургом і художником Лесем Подерев'янським. Розмова розпочнеться в ефірі о 22.10.

З 23.00 в ефірі "Новий рік на Еспресо та FM Галичина". Саме з цим проєктом Еспресо пропонує увійти у новий 2024-й рік.

В проєкті, якийсь вестимуть Марія Бурмака і Леся Вакулюк, анонсують багато якісної української музики. Зокрема, можна буде почути композиції Ot Vinta, Svit, Пиріг і батіг, Міа Рамарі, Жадан і Собаки, Nazva. Окрім музичних виступів, глядачам також розкажуть історії українців, які щоденно наближають нашу Перемогу.

Еспресо доступний в кабельних мережах України, доступний для прийому в більшості технологіях, що використовують провайдери: DVB-C; MMDS; IPTV; OTT. Сигнал Еспресо транслюється в понад 30 країнах.

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