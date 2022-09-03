Якщо буде газ, проблем з опаленням не буде, - очільник Криворізької РВА
Котельні в Криворізькому районі Дніпропетровської області перевірені та готові до опалювального сезону
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
"Котельні технічно перевірені та готові до опалювального сезону. Якщо буде газ, то жодних проблемних питань щодо опалення не буде. Йде заготовка твердого опалення - і вугілля, і дрова, і пелети. Деякі громади перейшли на сучасні пелетні котельні, які не залежать від газу, хтось переходить на електроопалення. Ми готові до ситуацій, які можуть бути", - розповів він.
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