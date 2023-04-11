Якщо Іран постачатиме балістичні ракети Росії, США передадуть Україні Atacms, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що США можуть передати Україні Atacms у відповідь на постачання Іраном балістичних ракет Росії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація з постачанням балістичних ракет з Ірану до РФ дуже напружена. Такий ризик зберігається до сьогодні. Проте, я вважаю, що у відповідь на постачання до РФ балістичних ракет з Ірану США можуть передати Україні Atacms. Це не обговорюється на загал, але я переконаний, що за лаштунками саме такий переговорний баланс зберігається на сьогодні", - пояснив Згурець.
Аналітик вважає, що Іран не наважиться на постачання ракет Москві, хоча такі загрози все ж існують.
"Росія прекрасно розуміє наслідки постачання ракет з Ірану. З іншого боку, на Іран зберігається тиск щодо недопустимості постачанням такого типу озброєння. Тому зараз говорити про постачання якогось серйозного військового спорядження з Ірану до Москви не приходиться", - додав він.
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