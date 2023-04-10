Іран провів випробування нового ударного дрона-камікадзе

Про це повідомляє Tasnim.

Дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести вибухівку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.

Дрон оснащений поршневим двигуном. Також пристрій здатний з високою точністю вражати цілі. А ще Miraj-532 можна легко та швидко зібрати та підготувати до польоту.

Голова Організації джихаду з досліджень та самозабезпечення Сухопутних військ КВІР генерал Алі Кухестані заявив, що новий безпілотний літальний апарат вже пройшов успішні випробування

Крім цього, дрон планують залучити до нових бойових і навчальних місій, які виконують підрозділи КВІР.