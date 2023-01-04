Про це повідомляє Голос Америки.

Іранське телебачення поінформувало, що безпілотник "Абабіль-5" пролетів 400 км та успішно вразив ціль. Випробування нових БПЛА відбулося у прибережній зоні Оманської затоки та поблизу стратегічної Ормузької протоки.

"Абабіль-5" був уперше застосований під час військових навчань. У них також взяли участь спецпризначенці, десантники, винищувачі, гелікоптери, військово-транспортні літаки та підводні човни.

Іранські військові також проведуть ракетні стрільби та відпрацюють роботу систем ППО.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США вели перемовини з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань дронів-камікадзе до Росії.

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