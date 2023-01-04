Про це речник держдепартаменту США Нед Прайс повідомив під час брифінгу.

"Ми, поза сумнівом, обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку становлять іранські БПЛА, а також їх розповсюдження по всьому світу, включно з Росією", - зауважив він.

За словами Прайса, відповідне питання стало предметом розмов зі структурами Ізраїлю по лінії як держдепартаменту, так і Білого дому.

Вашингтон застосовує наявні важелі, аби завадити Тегерану реалізовувати схеми постачань озброєнь за кордон, каже він.

"Сполучені Штати узгоджують свій підхід із союзниками та партнерами по всьому світу, аби зупинити потік військових технологій з Ірану до Росії, а також інших країн-вигнанців", - додав речник держдепу.

Після виступу Зеленського наприкінці грудня 2022 року в США Іран попередив, що "терпіння безпідставних звинувачень та непристойних заяв не безмежне". Адже у промові в конгресі США Зеленський заявив, що сотні смертоносних дронів, надісланих Іраном до Росії, стали загрозою для критичної інфраструктури України.

Згодом міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на адаресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників.

Вже 29 грудня 2022 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що попередні домовленості щодо постачання іранських балістичних ракет для Росії є, однак в Ірані не всі хочуть допомагати Путіну.

Своєю чергою видання The New York Times розповіло про те, що адміністрація президента Штатів Джо Байдена докладає зусиль, аби перешкодити Ірану у виробництві і постачанні безпілотників у Росію, якими та атакує Україну.

Вже у на початку січня 2023 року речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані назвав "безпідставними звинуваченнями" заяви щодо підтримки Росії у її війні проти України.

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