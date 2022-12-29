Домовленість про іранські ракети для РФ є, однак Тегеран ще розмірковує, - речник ГУР Юсов

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи питання постачання іранських ракет Росії.

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"Постачання іранських дронів триває. Що стосується балістичних ракет, це така омріяна зброя для Путіна, але поки що отримати її він ніяк не може. Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилось дочекатись і подивитись. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так палають бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати", – повідомив Юсов.

Нагадаємо, політолог Володимир Воля вказував на те, що, ймовірно, Росія не завозить дрони "Shahed" з Ірану, а збирає їх у себе.

Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати "шахеди".

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