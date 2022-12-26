У МЗС Ірану пригрозили Україні наслідками через звинувачення у постачанні Росії дронів
Міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на даресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників
Про це повідомляє IRNA.
"Ми вважаємо безвідповідальним загрозливу промову з боку будь-якої сторони, і український уряд несе відповідальність за політичні та правові наслідки цих загрозливих заяв", - сказав речник МЗС Ірану Насер Канані.
Він вкотре заявив, що Іран відкидає звинувачення у постачанні росіянам безпілотників під час повномасшабної війни проти України.
"МЗС Ірану неодноразово оголошувала свою позицію з цього приводу, високопосадовці Ісламської Республіки також заявили про принципову позицію. Ми наголошуємо, що звинувачення на адрусу інших країн не допоможе народу та владі України", - зазначив Канаі.
Він додав, що "Іран не є частиною війни в Україні, і готовий сприяти вирішенню кризи та встановлення миру".
- Після виступу Володимира Зеленського в США Іран попередив, що "його терпіння після безпідставних звинувачень та непристойних заяв не безмежне".
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