Про це інформує CNN з посиланням на заяву речника МЗС Ірану Нассер Канаані.

"Ми завжди поважали територіальну цілісність країн, включаючи Україну, і пан Зеленський повинен знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо безпідставних звинувачень обмежене. Пану Зеленському варто повчитися на долі деяких лідерів країн, які розраховували на підтримку Америки", – сказав Канаані.

У промові в Конгресі США Зеленський заявив, що сотні смертоносних дронів, надісланих Іраном до Росії, стали загрозою для критичної інфраструктури нашої країни.

Також Зеленський висловився про союз Росії та Ірану: "Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу... І це питання часу – коли вони ударять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз".

У листопаді Іран визнав, що відправив обмежену кількість безпілотників до Росії за кілька місяців до початку її вторгнення в Україну, але заперечив постачання військового обладнання для використання у війні в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив на спільній пресконференції.

Також він виступив перед конгресом США, якому подарував прапор від захисників Бахмута.

Крім того, Зеленський розповів під час виступу у конгресі США, що ми перемогли Кремль у боротьбі за розуми людей світу, а тепер мусимо здолати на полі бою.

Посол Росії в США заявив, що візит Володимира Зеленського до Вашингтона показав, що ні Сполучені Штати, ні президент України не готові до миру.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ані президент США Джо Байден, ані його український колега Володимир Зеленський не виявили "потенційної готовності прислухатися до стурбованості РФ" під час візиту до Штатів.

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