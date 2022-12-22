Про це інформує CNN з посиланням на посла Російської Федерації в США Анатоля Антонова.

Повідомляється, що російський посол прокоментував поїздку президента України в Штати після промови Зеленського в Капітолії США та подяки за американську підтримку в боротьбі з російською агресією з початку війни.

"Примирливі заяви адміністрації Байдена про відсутність намірів розпочинати конфронтацію з Росією є лише порожніми словами", – сказав Антонов.

У заяві від посольства він засудив "поїздку в голлівудському стилі Зеленського".

"По суті під оплески та саркастичні усмішки було заявлено про необхідність продовження "проксі-війни" проти нашої країни. До повної перемоги над нами", – додав Антонов.

Російський посол сказав, що заяву Байдена було зроблено, попри те, що РФ застерігала США від надання системи Україні: "Думаю, всі чудово розуміють, яка доля може чекати особовий склад, який обслуговує ці комплекси на території України".

Антонов також попередив, що втручання США в Україну може призвести до посилення конфлікту.

"Провокаційні дії США неухильно ведуть до ескалації, наслідки якої неможливо навіть уявити", – сказав посол РФ в США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив на спільній пресконференції.

Також він виступив перед конгресом США, якому подарував прапор від захисників Бахмута.

Крім того, Зеленський розповів під час виступу у конгресі США, що ми перемогли Кремль у боротьбі за розуми людей світу, а тепер мусимо здолати на полі бою.

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