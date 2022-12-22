Російський посол погрожує ескалацією війни в Україні після візиту Зеленського в США
Посол Росії в США заявив, що візит Володимира Зеленського до Вашингтона показав, що ні Сполучені Штати, ні президент України не готові до миру
Про це інформує CNN з посиланням на посла Російської Федерації в США Анатоля Антонова.
Повідомляється, що російський посол прокоментував поїздку президента України в Штати після промови Зеленського в Капітолії США та подяки за американську підтримку в боротьбі з російською агресією з початку війни.
"Примирливі заяви адміністрації Байдена про відсутність намірів розпочинати конфронтацію з Росією є лише порожніми словами", – сказав Антонов.
У заяві від посольства він засудив "поїздку в голлівудському стилі Зеленського".
"По суті під оплески та саркастичні усмішки було заявлено про необхідність продовження "проксі-війни" проти нашої країни. До повної перемоги над нами", – додав Антонов.
Російський посол сказав, що заяву Байдена було зроблено, попри те, що РФ застерігала США від надання системи Україні: "Думаю, всі чудово розуміють, яка доля може чекати особовий склад, який обслуговує ці комплекси на території України".
Антонов також попередив, що втручання США в Україну може призвести до посилення конфлікту.
"Провокаційні дії США неухильно ведуть до ескалації, наслідки якої неможливо навіть уявити", – сказав посол РФ в США.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".
- Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
- Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив на спільній пресконференції.
- Також він виступив перед конгресом США, якому подарував прапор від захисників Бахмута.
- Крім того, Зеленський розповів під час виступу у конгресі США, що ми перемогли Кремль у боротьбі за розуми людей світу, а тепер мусимо здолати на полі бою.
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