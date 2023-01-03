В Ірані заявили, що країна не є учасником російсько-української війни
Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані назвав "безпідставними звинуваченнями" заяви щодо підтримки Росії у її війні проти України
Про це передає Xinhua.
"Іран не є учасником конфлікту в Україні, і безпідставні звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити проблему", - сказав він.
За його словами, офіційні особи Ірану та України обмінялися думками щодо звинувачень, і ніхто не зміг знайти доказів.
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"Співпраця Ірану в оборонній сфері (з іншими країнами) базується на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів і правил", - сказав Канаані, додавши, що оборонна співпраця між Іраном і Росією здійснювалася до 24 лютого 2022 року.
Він зауважив, що українській владі слід припинити висувати "безпідставні та брехливі звинувачення" на адресу Ірану, але розглянути відповідні шляхи вирішення кризи.
- Після виступу Зеленського наприкінці грудня 2022 року в США Іран попередив, що "терпіння безпідставних звинувачень та непристойних заяв не безмежне". Адже у промові в конгресі США Зеленський заявив, що сотні смертоносних дронів, надісланих Іраном до Росії, стали загрозою для критичної інфраструктури України.
- Згодом міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на адаресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників.
- Вже 29 грудня 2022 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що попередні домовленості щодо постачання іранських балістичних ракет для Росії є, однак в Ірані не всі хочуть допомагати Путіну.
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