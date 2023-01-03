Про це передає Xinhua.

"Іран не є учасником конфлікту в Україні, і безпідставні звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити проблему", - сказав він.

За його словами, офіційні особи Ірану та України обмінялися думками щодо звинувачень, і ніхто не зміг знайти доказів.

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"Співпраця Ірану в оборонній сфері (з іншими країнами) базується на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів і правил", - сказав Канаані, додавши, що оборонна співпраця між Іраном і Росією здійснювалася до 24 лютого 2022 року.

Він зауважив, що українській владі слід припинити висувати "безпідставні та брехливі звинувачення" на адресу Ірану, але розглянути відповідні шляхи вирішення кризи.

Після виступу Зеленського наприкінці грудня 2022 року в США Іран попередив, що "терпіння безпідставних звинувачень та непристойних заяв не безмежне". Адже у промові в конгресі США Зеленський заявив, що сотні смертоносних дронів, надісланих Іраном до Росії, стали загрозою для критичної інфраструктури України.

Згодом міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на адаресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників.

Вже 29 грудня 2022 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що попередні домовленості щодо постачання іранських балістичних ракет для Росії є, однак в Ірані не всі хочуть допомагати Путіну.

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