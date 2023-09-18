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OPINION

Якщо Кадиров все ж помре

Вадим Денисенко
18 вересня, 2023 понедiлок
11:09
Погляд Вадим Денисенко

Якщо Кадиров все ж помре, маємо розуміти наступні речі

1. Історія знає випадки, коли політиків тримають в комі місяцями, а то й роками. Але мій улюблений приклад - це Ясір Арафат, якого поховали тільки тоді, коли були вирішені всі фінансові питання (його рахунок і бюджет Палестини були близнюками). І зараз, судячи з усього, три чверті питань повʼязані з фінансовими потоками.

2. Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не бачить заміни клану Кадирова. Існує висока вірогідність, що буде запропонована модель в якій сина Кадирова оголосять наступником (з якоюсь дорадчою посадою), але при ньому буде поставлений регент (хтось із клана Кадирова). Така модель має свої величезні мінуси (вона просто може бути нестабільною), але зараз для Кремля важлива стабільність на перехідному етапі.

3. Головне поле битви - це не Чечня, а фінансові потоки, в яких арбітром виступав Кадиров. І це все - від наркотиків до легальних бізнесів, генерує мільярди кешу, який дозволяв утримувати і власну гвардію і багато чого іншого. Зараз, Росія може опинитися в ситуації глобального переділу цих потоків. Силовики почнуть рвати ці потоки, перенаправляючи іх на себе. В цілому , Росія стоїть на порозі можливого великого кримінального переділу.

4. Поки неясно, як Кремль поступить із приватною армією Кадирова. Є два варіанти: залишити все без змін або зробити бліц-криг, по руйнуванню цієї армії. Що переважить: страх дестабілізації чи бажання "зрівняти" Чечню поки неясно.

5. Кадиров грав роль головного захисника мусульман з відповідними неформальними стосунками на Близькому Сході. Це окремий вектор: поки ми не розуміємо, хто займе цю нішу (і взагалі, чи займе).

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Суспільство
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Росія
Володимир Путін
Рамзан Кадиров
Війна з Росією
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