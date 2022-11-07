Про це в студії Еспресо заявив член Сейму Польщі Павел Коваль.

"З юридичної точки зору, Білорусь відповідальна за те, що сталося. Я думаю, потрібно поставити Лукашенку ультиматум. Якщо він буде визнавати Росією окуповані території України чи Грузії або якщо він дозволить використовувати територію Білорусі для розвитку війни, ми маємо як Захід визнати Тихановську президентом Білорусі, визнати її уряд. Визнати їх членами антипутінської коаліції", - сказав він.

На думку Коваля, потрібно використати важливий факт, що білоруси не підтримують війну, як росіяни.

"На мій погляд, треба піти далі. Тихановська та її уряд мають прийняти присягу від білоруських добровольців в Україні і сказати, що справжня армія Білорусі на боці України. З моєї точки зору, це мало уже давно відбутися. Є якісь дипломатичні ілюзії щодо Лукашенка, але в мене їх немає. Він має отримати ультиматум, іншого виходу у нього не має бути", - підсумував політик.