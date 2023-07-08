Про це полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант сказав в ефірі Еспресо.

"Свіжомобілізовані російські солдати дуже погано підготовлені. Це не означає, що їм бракує кмітливості, і в цьому полягає проблема, тому що якщо російська армія почне набирати більше представників середнього класу, то в їхніх рядах з'являться, наприклад бізнесмени, які набагато розумніші і які будуть воювати краще, ніж алкоголіки перших кількох хвиль. Але ці люди також будуть більш розумними в плані прийняття рішень, і вони не будуть задоволені тим, що керівництво просто кидає їх на поталу, як гарматне м'ясо", - зазначив він.

На думку Гранта, для Росії це насправді може вилізти боком.

"Інша справа, що Путін говорить про додаткових 500 тис. солдатів. Ну, а як ви навчите 500 тис. осіб, хто, наприклад, буде їх тренувати? Хто знайде для них обладнання? Я маю на увазі, що вже протягом останніх місяців людей присилають на передову без належної зброї, харчування і військового вишколу. Тому якщо вони знову наберуть велику кількість людей, ми побачимо ще гірших профанів, якими затикатимуть дірки, які нині створюють Збройні сили України та просуваються вперед", - підсумував полковник.