Якщо росіяни у вас вдома, іноді важко змусити їх піти, - Блінкен
Сполучені Штати мають питання щодо розміщення в Казахстані контингенту Організації договору про колективну безпеку, що складається переважно з російських військових
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після онлайнової наради міністрів оборони країн НАТО, передає Еспресо.TV із посиланням на казахстанське Radio Azattyq.
За словами Блінкена, у влади Казахстану, безумовно, є можливості підтримувати порядок власними силами, не порушуючи прав мирних протестувальників.
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"Незрозуміло, чому їм знадобилася допомога ззовні, ми намагаємося дізнатися про це більше", - сказав держсекретар.
Він також додав: "Новітня історія вже дала нам урок - якщо росіяни знаходяться у вас вдома, іноді буває дуже важко досягти того, щоб вони пішли".
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Перед цим США засудили насильство в Казахстані та закликали владу цієї країни та учасників протестів до стриманості та мирного вирішення конфлікту.
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