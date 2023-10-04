Якщо союзники дадуть необхідні інструменти, українці завершать справу, - Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав міжнародних союзників надати Україні усе необхідне, аби українці "доробили свою справу"
Його слова цитує Sky News.
Зокрема, Сунак у своєму виступі на конференції Консервативної партії зазначив, що Велика Британія є світовим лідером у наданні підтримки Україні.
Крім того, прем'єр Британії наголосив, що його країна була першою, яка відправила Україні західні бойові танки. Зокрема за ними пішли "ще понад 10 інших". Також, за словами сунака, Великобританія першою надіслала далекобійну зброю, після чого приєднались Франція та Сполучені Штати Америки, а також погодилася навчати українських пілотів.
"Я кажу це нашим союзникам: якщо ми дамо президенту Зеленському (Володимир Зеленський, президент України, - ред.) інструменти, українці закінчать роботу", - заявив Сунак завершивши промову вигуком українською мовою:"Слава Україні!".
- Напередодні міністр оборони Британії Шаппс заявив, що не проти надіслати британських військових до України. Однак Сунак спростував цю заяву. За його словами, у перспективі це має відбутися, але точно не зараз.
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