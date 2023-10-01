Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Міноборони Британії обіцяє відправити своїх військових в Україну

Міноборони Британії обіцяє відправити своїх військових в Україну

1 жовтня, 2023 неділя
01:45
Війна з Росією Зеленський і Шаппс

Британські військові вперше прибудуть до України, щоб навчати українських колег на суші й на воді, не залучаючи бази країн НАТО

Про це повідомив новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв’ю Telegraph.

За його словами, нещодавно він провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми з навчання українських військових під керівництвом Великої Британії безпосередньо в Україну, щоб не покладатися на британські бази чи бази членів НАТО.

Він також закликав більше британських оборонних фірм відкривати заводи в Україні.

"Я вважаю, що зараз є можливість принести більше речей в Україну — не лише навчання, ми також бачимо, як BAE, наприклад, розпочинає там виробництво. Мені дуже хочеться, щоб інші британські компанії також внесли свою лепту. Тож, я думаю, що ми зробимо крок, щоб започаткувати навчання та виробництва в Україні", — розповів Шаппс.

Після поїздки до Києва 28 вересня пан Шаппс також розповів, що він розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про те, як Військово-морські сили Великої Британії можуть допомогти у захисті комерційних суден від атак Росії в Чорному морі.

"Важливо, щоб ми не дозволили за замовчуванням встановити, що якимось чином міжнародне судноплавство в цих водах заборонено", — наголосив британський міністр оборони.

Видання зазначає, що понад 20 тисяч українських військовослужбовців уже пройшли базову загальновійськову підготовку у Великій Британії в межах операції INTERFLEX.

Але члени НАТО, включно з Великою Британією, досі уникали направлення своїх військових до України через ризик, що вони можуть потрапити під обстріл Росії.

До того ж розгортання британських військ в Україні або надання військово-морської підтримки в Чорному морі означало б значне збільшення участі Великої Британії у цій війні, вважає Telegraph.

Але заява Шаппса, схоже, знаменують зміну підходу уряду до публічного обговорення щодо розгортання персоналу в Україні.

  • Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський і міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом.
  • Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Радакіном.
допомога Україні
Велика Британiя
Читайте також:
Кевін Маккарті
30 вересня, 2023 субота
Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні для уникнення "шатдауну"
30 вересня, 2023 субота
У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
Снаряди 155-мм
30 вересня, 2023 субота
Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
02:21
обстріл, ППО
Комбінована повітряна атака по Україні: вибухи лунали у кількох регіонах
01:01
Прапор Словаччини
На виборах у Словаччині перемагає проєвропейська партія, - екзит-поли
00:41
Оновлено
Конгрес США
Палата представників США затвердила бюджет: за фінансування України голосуватимуть окремо
00:37
OPINION
Валерій Пекар
Чому важливо мати бачення завершення війни
2023, субота
30 вересня
23:55
OTP Bank
В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank
22:12
біженці з України
ООН виділить $123 млн для зимової допомоги українцям, які постраждали від війни
22:00
Сергій Жадан
Після перемоги тиск суспільства на владу буде жорсткішим, - Сергій Жадан
21:43
САУ CAESAR
Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ
21:40
Володимир Зеленський
Ми працюємо над тим, щоб в Україні виробляли системи ППО, - Зеленський
21:33
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман
21:19
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар". 30 вересня 2023 року
"Шахтар" програв "Ворсклі". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
21:16
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Папа Франциск призначив 21 кардинала: це збільшить його вплив на обрання наступника
21:15
Ексклюзив
Дмитро Лубінець, омбудсман
Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець
21:12
Запоріжжя
Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів
21:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію
20:52
Ексклюзив
Чорне море, Крим
РФ маніпулює питанням Криму лише заради того, щоб затягнути судовий процес, - експерт Смолій
20:33
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхали понад 100 тис. вірмен, повернулись 2,3 тис. азербайджанців
20:20
Аналітика
Бігборд у Словаччині з антиукраїнськими висловами
Як кремлівські наративи беруть участь в європейських виборах. Дослідження
20:19
Розчленування Чехословаччини у 1938-1939 рр.
Цей день в історії: Франція та Британія віддали Чехословаччину на поталу Гітлеру
20:01
Авіаудар по Констянтинівці
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох жінок та дитину
19:56
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час щоб їх здати, - Лубінець
19:46
Кевін Маккарті
Уряд США на межі закриття, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю
19:45
Ексклюзив
росія, Китай
Як Китай намагається підкорити країни зі слабкими демократіями: експерт Харитонов про ситуацію навколо проєкту "один пояс, один шлях"
19:18
ЗСУ наступ
Протягом доби на фронті відбулося 24 боєзіткнення, ЗСУ відбили 9 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
19:14
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Окрім МКС, злочинами росіян повинен займатися окремий трибунал на зразок Нюрнберзького, - Лубінець
19:10
Чехія Україна
Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
18:59
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший не виключає, що балотуватиметься у президенти США від "третьої сили"
18:54
З 1 жовтня водії включають фари
Відзавтра водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами
18:43
Оновлено
ЗСУ війна
На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни поновили штурми, а ЗСУ знищили там ворожі склади з боєприпасами та паливом
18:43
без світла, свічка блекаут
"Якщо будуть критичні влучання": який графік відключення світла діятиме на Черкащині та Полтавщині
18:38
OPINION
Марія Репко
Бюджет-2024. Чому мені стає погано, коли я дивлюся на проєкт
18:37
Огляд
БпЛА "Бобер"
Безпілотник "Бобер": українські "шахеди", з якими не може впоратися московська ППО, технічні характеристики та застосування
18:33
фермер
РФ змушує фермерів на ТОТ Херсонщини продавати продукцію за цінами, нижчими за ринкові
18:31
Азербайджан
Генпрокуратура Азербайджану заарештувала на 4 місяці ексміністра закордонних справ Нагірного Карабаху Бабаяна
18:17
У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
18:04
Федоров показав експериментальний зразок бойового робота "Лють"
18:03
Ексклюзив
росія ядерна зброя
У Росії не настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю, - ізраїльський військовий експерт Гендельман
18:00
Огляд
Зміна генералів у США: чим запам’ятався Марк Міллі і що очікувати Україні від колишнього пілота Чарльза Брауна
18:00
Жозеп Боррель в Одесі
До Одеси з неанонсованим візитом прибув голова європейської дипломатії Боррель
17:50
Ексклюзив
окупанти
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV