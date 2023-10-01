Міноборони Британії обіцяє відправити своїх військових в Україну
Британські військові вперше прибудуть до України, щоб навчати українських колег на суші й на воді, не залучаючи бази країн НАТО
Про це повідомив новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв’ю Telegraph.
За його словами, нещодавно він провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми з навчання українських військових під керівництвом Великої Британії безпосередньо в Україну, щоб не покладатися на британські бази чи бази членів НАТО.
Він також закликав більше британських оборонних фірм відкривати заводи в Україні.
"Я вважаю, що зараз є можливість принести більше речей в Україну — не лише навчання, ми також бачимо, як BAE, наприклад, розпочинає там виробництво. Мені дуже хочеться, щоб інші британські компанії також внесли свою лепту. Тож, я думаю, що ми зробимо крок, щоб започаткувати навчання та виробництва в Україні", — розповів Шаппс.
Після поїздки до Києва 28 вересня пан Шаппс також розповів, що він розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про те, як Військово-морські сили Великої Британії можуть допомогти у захисті комерційних суден від атак Росії в Чорному морі.
"Важливо, щоб ми не дозволили за замовчуванням встановити, що якимось чином міжнародне судноплавство в цих водах заборонено", — наголосив британський міністр оборони.
Видання зазначає, що понад 20 тисяч українських військовослужбовців уже пройшли базову загальновійськову підготовку у Великій Британії в межах операції INTERFLEX.
Але члени НАТО, включно з Великою Британією, досі уникали направлення своїх військових до України через ризик, що вони можуть потрапити під обстріл Росії.
До того ж розгортання британських військ в Україні або надання військово-морської підтримки в Чорному морі означало б значне збільшення участі Великої Британії у цій війні, вважає Telegraph.
Але заява Шаппса, схоже, знаменують зміну підходу уряду до публічного обговорення щодо розгортання персоналу в Україні.
- Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський і міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом.
- Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Радакіном.
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