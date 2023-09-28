Залужний зустрівся начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном: про що говорили
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у четвер, 28 вересня, зустрівся із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Радакіном: обговорювали посилення української ППО
Про зустріч Залужний повідомив у telegram.
Головнокомандувач зазначив, що розповів начальнику Штабу оборони Великої Британії про наступальні та оборонні дії українських воїнів на фронті.
"Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони", - вказав Залужний.
Також він подякував британському колезі за візит та підтримку України у війні з Росією.
- 26 вересня Залужний провів телефонну розмову з американськими генералами Марком Міллі та Чарльзом Брауном. Він поінформував американських партнерів про перебіг оборонних та наступальних операцій та доповів про основні потреби української армії, а саме засоби протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси.
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