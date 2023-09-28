Залужний зустрівся начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном: про що говорили

Про зустріч Залужний повідомив у telegram.

Головнокомандувач зазначив, що розповів начальнику Штабу оборони Великої Британії про наступальні та оборонні дії українських воїнів на фронті.

"Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони", - вказав Залужний.



Також він подякував британському колезі за візит та підтримку України у війні з Росією.