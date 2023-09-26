Залужний поінформував генералів США Міллі та Брауна про потреби ЗСУ
У вівторок, 26 вересня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з американськими генералами Марком Міллі та Чарльзом Брауном
Про це Залужний повідомив у Тelegram.
Генерал Чарльз Браун, який невдовзі стане головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США замість генерала Марка Міллі, долучився до перемовин Залужного і Міллі та обговорив з ними ситуацію на фронті.
Залужний поінформував американських партнерів про перебіг оборонних та наступальних операцій та повідомив, що обстановка на фронті контрольована. Генерали домовилися продовжувати спільну роботу задля посилення ЗСУ в боротьбі з російською агресією.
"Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ доповів про основні потреби української армії, а саме засоби протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси. Він особисто від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за підтримку України впродовж перебування на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США.
- Раніше Валерій Залужний відвідав позиції оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" для планування подальшого контрнаступу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.16Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе