Залужний поінформував генералів США Міллі та Брауна про потреби ЗСУ

Про це Залужний повідомив у Тelegram.

Генерал Чарльз Браун, який невдовзі стане головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США замість генерала Марка Міллі, долучився до перемовин Залужного і Міллі та обговорив з ними ситуацію на фронті.

Залужний поінформував американських партнерів про перебіг оборонних та наступальних операцій та повідомив, що обстановка на фронті контрольована. Генерали домовилися продовжувати спільну роботу задля посилення ЗСУ в боротьбі з російською агресією.

"Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ доповів про основні потреби української армії, а саме засоби протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси. Він особисто від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за підтримку України впродовж перебування на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США.