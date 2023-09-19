Залужний відвідав позиції оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" для планування подальшого контрнаступу

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ обговорив і визначив послідовність контрнаступальних дій ЗСУ, враховуючи зміни оперативної обстановки на фронті, активності російської армії та інших можливих загроз планам контрнаступу.

"Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території", - сказав Залужний.