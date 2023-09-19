Залужний відвідав позиції оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" для планування подальшого контрнаступу
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїхав на позиції і зустрівся з командирами бригад оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія"
Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ обговорив і визначив послідовність контрнаступальних дій ЗСУ, враховуючи зміни оперативної обстановки на фронті, активності російської армії та інших можливих загроз планам контрнаступу.
"Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території", - сказав Залужний.
- 19 вересня речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що втрати росіян зростають і за останню добу в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ “Таврія” було ліквідовано 293 окупанти та знищено 47 одиниць ворожої техніки.
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