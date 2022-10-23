Якщо справа Богуслаєва буде "мутною", не виключено, що це боротьба олігархів за стратегічні підприємства, - політолог Кулик
У справі про держзраду президента підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва можуть бути різні причини, одна із них - лобізм олігархів
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віталій Кулик.
"В цій справа крапка має бути поставлена слідчими і судом. Ми побачимо, як буде обиратися запобіжний захід і чи доживе ця справа з таким звинуваченням і вихідними даними до суду", - наголосив він.
На думку політолога. все буде залежати від доказів та процесу.
"Якщо є конкретні факти держзради - передача даних, агрегатів та технічної документації, яка застосовується росіянами щодо штурмової авіації - це одна історія, людина чітко і прозоро брала участь у держзраді. Якщо це питання достатньо мутне, яке можна подвійно-потрійно протрактувати, я не виключаю, що тут мали місце певне лобіювання олігархічних груп, які ведуть боротьбу за контроль над стратегічними підприємствами", - підсумував Кулик.
- 22 жовтня СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" за підозрою у роботі на РФ, а також затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.
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