Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віталій Кулик.

"В цій справа крапка має бути поставлена слідчими і судом. Ми побачимо, як буде обиратися запобіжний захід і чи доживе ця справа з таким звинуваченням і вихідними даними до суду", - наголосив він.

На думку політолога. все буде залежати від доказів та процесу.

"Якщо є конкретні факти держзради - передача даних, агрегатів та технічної документації, яка застосовується росіянами щодо штурмової авіації - це одна історія, людина чітко і прозоро брала участь у держзраді. Якщо це питання достатньо мутне, яке можна подвійно-потрійно протрактувати, я не виключаю, що тут мали місце певне лобіювання олігархічних груп, які ведуть боротьбу за контроль над стратегічними підприємствами", - підсумував Кулик.

22 жовтня СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" за підозрою у роботі на РФ, а також затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.