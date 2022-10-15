Якщо у Путіна не вийде з Україною, він спробує остаточно анексувати Білорусь, - Латушко

Про це політик повідомив в етері Еспресо.

"На мій погляд, сьогодні можна розглядати два сценарії. Базовий сценарій: створення спільного угруповання для того, щоб створювати інформаційний тиск на Україну. Для того, щоб Україна стягувала війська. Другий етап - це реальне входження (Білорусі у війну з Україною - ред.), але це, швидше за все, наступний рік. Ну, а третій сценарій - це під цим усім виглядом у росіян є чіткий план анексії Білорусі й це потрібно зробити до виборів Путіна (2024 року - ред.), якщо він дочекається цих виборів", - сказав Латушко.

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"Вибачте, може, за це порівняння, я одразу прошу мене правильно зрозуміти, - Путін хотів за обіднім столом з'їсти головну страву, це Україна. Не виходить. Зуби поламав. Ну, або, принаймні, ламає. Тріщать ці зуби. А як десерт - однозначно Білорусь. Він же про це сказав канцлеру (ФРН - ред.) Шольцю 15 лютого. Він сказав, що Україна та Білорусь не повинні існувати як держави, їх потрібно включити до складу Російської Федерації", - зазначив білоруський опозиціонер.

"У мене відчуття, що в цій ситуації Путін якраз хоче почати свій обід саме з десерту. А, може, їм і закінчити. Як мені не прикро казати це як білоруському політику, але треба розуміти реальність цих планів, цю загрозу, щоб усвідомлювати - чому ж протидіяти. А це реальні плани Путіна - з'їсти Білорусь, що це означає анексувати Білорусь", - пояснив Павло Латушко.

15 жовтня 2022 року стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.

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