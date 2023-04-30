Якщо у Туреччині оберуть нового президента, ніхто не очікує серйозних змін у відносинах з Україною та РФ, - сходознавець
Якщо президентом Туреччини стане Кемаль Киличдароглу, це не суттєво змінить відносини країни з Росією та Україною
Про це в ефірі Еспресо сказав сходознавець Михайло Якубович.
"Більшість турецької спільноти дивиться на агресію РФ як на російсько-українську війну, а не на агресію. По-друге, як на протистояння між Заходом і Сходом, у яке Туреччина має втручатися настільки, наскільки їй вигідно", - зазначив він.
Якубович сказав, що ця політика уже триває 100 років - вона дозволила "пересидіти" Другу світову війну і під час холодної війни залишатися, на її думку, у максимально виграшній позиції.
"Навіть те, оточення Ердогана, яке від нього відійшло, середній клас, багато бізнес-еліт почало підтримувати Кемаля Киличдароглу. Для того, щоб у Туреччині авторитарний режим змінився на більш демократичний. У стосунках українсько-турецьких та російсько-турецьких суттєвих змін ніхто не очікує. Бізнес дуже сильно пов'язаний з Росією і Заходом одночасно. Різких кроків у разі приходу до влади Киличдароглу ніхто робити не буде. І так само у парламенті, якщо партія Ердогана не зможе набрати більшості", - підсумував експерт.
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