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Головна війна з Росією "Якщо Україна не виживе, міжнародний мир не виживе", – постпред України при ООН  

"Якщо Україна не виживе, міжнародний мир не виживе", – постпред України при ООН  

1 березня, 2022 вiвторок
08:43
війна з Росією ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час 11 надзвичайної та спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, присвяченій ситуації в Україні, закликав світ негайно діяти

"Настав час діяти та допомогти Україні, яка платить найвищу ціну за свою безпеку та безпеку всього світу. Якщо Україна не виживе, міжнародний мир не виживе. Якщо Україна не виживе, Організація Об’єднаних Націй не виживе. Не треба тішити себе ілюзіями. Якщо Україна не виживе, не треба буде дивуватися, що зазнає поразки демократія", – цитує слова Сергія Кислиці "Голос Америки". 

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на початку свого виступу зачитав фрагменти листування з телефона вбитого російського військового з матір’ю, де він зізнався, що бере участь у війні в Україні і що їх називають фашистами, і йому страшно.

Він також вчергове поставив під питання легітимність перебування Росії в ООН та Раді Безпеки. Адже після розпаду СРСР країни-члени ООН не голосували за те, щоб Росія стала членом організації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що російські ракети та бомби обстрілюють українські міста вдень і вночі.

"Столиця, Київ, оточена з усіх боків. В умовах нападів, які тривають, три мільйони жителів змушені шукати безпеку у своїх домівках, імпровізованих бомбосховищах та в міському метро", - заявив він з трибуни Генасамблеї.

Гутерреш також зазначив, що, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, півмільйона українців вже залишило територію країни.

"Незважаючи на повідомлення, що російські війська в основному завдають ударів по українським військовим об’єктами, ми маємо достовірні відомості про те, що житлові будинки, критично важлива цивільна інфраструктура та інші невійськові об’єкти зазнали серйозних пошкоджень", - додав він.

За словами Генсекретаря, ця ескалація насильства, яка призводить до загибелі мирного населення, у тому числі дітей, є абсолютно неприйнятною. Він закликав солдатів повернутися у свої розташування: "Лідери мають рухатися до миру. Цивільні мають бути захищеними".

1 березня У Нью-Йорку відкрилася 11 надзвичайна та спеціальна сесія Генеральної асамблеї ООН, присвячена ситуації в Україні. Дебати продовжаться 2 березня. Тоді ж очікується і голосування Генасамблеї за нову резолюцію. Частина тексту та окремі положення документу були скопійовані з проекту резолюції Ради Безпеки, прийняття якої 25 лютого заблокувала Росія.

У понеділок підписи під проектом нової резолюції поставило більше 80 країн, і цей процес продовжується. Для українських дипломатів важливо зібрати якомога більше голосів під час голосування та показати, що переважна більшість країн-членів ООН підтримують Україну.

Старт надзвичайної та спеціальної сесії Генасамблеї дала резолюція Ради Безпеки ООН, яка була прийнята 27 лютого із застосуванням механізму "Єднання заради миру". Рада Безпеки не вдавалася до цього інструменту з 1950-х років.

Він дозволяє не закривати сесію та продовжувати засідання, враховуючи розвиток ситуації та виникнення нових потреб. Він також дає змогу Генасамблеї, а не Раді Безпеки розглянути та прийняти рішення щодо направлення в Україну операції з підтримання миру.

Нагадаємо, раніше Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна подає позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду організації з вимогою ухвалити тимчасові заходи проти Росії.

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