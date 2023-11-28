"Янгол Миколая": долучайтеся до благодійної акції для відновлення дитячої бібліотеки у Харкові
У березні 2022 року окупанти поцілили ракетою по Центральній дитячій бібліотеці імені Петра Панча у Харкові. Нині вона потребує допомоги у відновленні книжкового фонду
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
Станом на зараз вдалося відновити стіни й покрівлю, однак книжки – безповоротна втрата бібліотеки. Серед знищених росіянами примірників були енциклопедії, довідкова література, книжки з краєзнавства.
"Особливо читальна зала постраждала: там повилітали вікна, були розтрощені меблі, комп’ютерна техніка. Ну, і особливо книжковий фонд постраждав - він не підлягає відновленню", - розповіла Еспресо директорка Центральної бібліотеки ім. Петра Панча Світлана Передерій.
Більшість знищених примірників – дуже цінні. Замінити їх в умовах війни – надзвичайно складно. Аби відновити бібліотечний фонд, започаткували благодійну акцію "Янгол Миколая". На сайті видавництва "Ранок" та у мережі магазинів "Книголенд" продають закладки для книг. Увесь прибуток перераховують на закупівлю літератури.
"Закладка коштує 19 гривень, тому кожен може долучитися до акції та стати Янголом Миколая", - сказав керівник департаменту розвитку мережі "Книголенд" Роман Бардаш.
На прибуток із продажу закладок у межах акції "Янгол Миколая" закуплять літературу, що поповнить книжковий фонд Центральної дитячої бібліотеки імені Петра Панча у Харкові. Книгозбірня вже відкрилася після ремонту, але наразі там лише 250 книжок, із якими допомогли міжнародні партнери. Цього, звісно, недостатньо.
"Ця бібліотека в місті Харкові є символічною, скажімо так. Вона відображає рішучий приклад боротьби за відновлення", - сказав Бардаш.
Бібліотека майже рік працює у надскладних умовах. Адже попит на книги не спадає навіть попри війну. До того ж вдається проводити різноманітні заходи, аби популяризувати літературу. До книгозбірні навідуються не лише містяни, а й переселенці.
Стати "Янголом Миколая" для бібліотеки у Харкові дуже просто – варто лише придбати закладку на сайті видавництва "Ранок" або в мережах магазинів "Книголенд". Акція діє з 20 листопада по 1 січня 2024 року.
У подарунок також отримаєте промокод зі знижкою 20% на майбутні покупки. Знижка діє тільки на сайті ranok.com.ua на книжки видавництва "Ранок".
Детальніше про те, які пошкодження дістала дитяча бібліотека у Харкові та яку допомогу може надати кожен із нас – дивіться у сюжеті.
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