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Японія планує засекретити керівні принципи оборони через війну в Україні, – Kyodo

1 травня, 2022 неділя
07:56
Світ Японія

Японія планує частково класифікувати керівні принципи національної оборони в рамках серйозного перегляду політики щодо безпеки країни до кінця року

Про це повідомляє агентство Kyodo News.

Зазначають, що така ініціатива дозволить ефективніше протидіяти збільшеним регіональним загрозам з боку Китаю і РФ.

"Конфіденційність переглянутої версії керівних принципів програми національної оборони, 10-річної політики нарощування оборони, відповідатиме в основному засекреченій Стратегії національної оборони США. Це дозволить Японії мати більш конкретну стратегію щодо непередбачених обставин, в тому числі за участю Північної Кореї через її ракетні та ядерні програми", – повідомили джерела виданню. 

Відомо, що ініціатива також продиктована фактором повномасштабного нападу РФ на Україну. Відзначається, що рішення Москви своїми односторонніми спробами змінити статус-кво можуть відбитися в Азії на фоні напруженості навколо Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

При розгляді оновлення програми оборони урядом Японії буде зроблено акцент на політично чутливому питанні про те, чи зможе країна отримати можливості для нападу на ворожі бази при ударі у відповідь, враховуючи її виключно оборонну політику.

  • Додамо, Міністерство закордонних справ Росії 27 квітня заявило, що вишле вісім японських дипломатів у відповідь на раніше прийняте Токіо рішення про висилку дипломатів РФ.

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Японія
оборона
війна з Росією
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