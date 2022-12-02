Японія та Південна Корея наклали санкції на КНДР

Про це повідомляють NHK та The Korean Herald.

Зазначають, що японський уряд запровадив санкції проти синдикату в сфері кіберзлочинів Lazarus Group та ще двом організаціям, що підпорядкованим Пхеньяну. Також у цей санкційний список потрапили кілька фізичних осіб. Їх звинувачують у сприянні ядерним і ракетним розробкам КНДР у В'єтнамі.

Також Японія закликала Північну Корею здійснити дії для розв'язання питань, що пов'язані з проблемою викрадень,ядерними та ракетними амбіціями КНДР.

У Південній Кореї своєю чергою запровадили санкції проти восьми громадян КНДР та семи компаній. Причиною стали нещодавні ракетні запуски з боку Північної Кореї.

2 грудня стало відомо, що США ввели санкції проти КНДР через запуски балістичних ракет.