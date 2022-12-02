Японія та Південна Корея наклали санкції на КНДР
Південна Корея та Японія ввели нові санкції проти фізичних осіб та організацій Північної Кореї на тлі запуску балістичних ракет КНДР цьогоріч
Про це повідомляють NHK та The Korean Herald.
Зазначають, що японський уряд запровадив санкції проти синдикату в сфері кіберзлочинів Lazarus Group та ще двом організаціям, що підпорядкованим Пхеньяну. Також у цей санкційний список потрапили кілька фізичних осіб. Їх звинувачують у сприянні ядерним і ракетним розробкам КНДР у В'єтнамі.
Також Японія закликала Північну Корею здійснити дії для розв'язання питань, що пов'язані з проблемою викрадень,ядерними та ракетними амбіціями КНДР.
У Південній Кореї своєю чергою запровадили санкції проти восьми громадян КНДР та семи компаній. Причиною стали нещодавні ракетні запуски з боку Північної Кореї.
- 2 грудня стало відомо, що США ввели санкції проти КНДР через запуски балістичних ракет.
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