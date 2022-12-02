Про це The Hill.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що ці санкції є частиною постійних зусиль, які мають перешкоджати північнокорейському режимові "просувати свої незаконні програми балістичних ракет і зброї масового знищення".

За його словами, запуск Пхеньяном "безпрецедентних 60 балістичних ракет цього року, включаючи випробування кількох міжконтинентальних балістичних ракет... є серйозною загрозою безпеці для регіону і всього світу".

Санкції США спрямовані проти трьох осіб, які належать до верхівки КНДР - членів ЦК Трудової партії Кореї Ю Джина, Кім Су Гіля та Чон Іль Хо, який також очолює партійний комітет при Академії оборонних досліджень.

Усі троє також перебувають під санкціями Європейського Союзу.

США діють у тісній координації з Японією та Південною Кореєю. Блінкен наголошує: "Вони безпосередньо пов'язані з незаконною програмою КНДР зі створення балістичних ракет".

Санкції спричиняють заморожування активів США та запобігання вчиненню американцями операцій з особами, внесеними до чорного списку.

1 листопада КНДР назвала військові навчання США та Південної Кореї "провокацією", після якої Пхеньян може запровадити "більш потужні заходи".

Вже 9 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету.

На саміті в Камбоджі лідери США, Японія та Південна Корея оголосили про спільну реакцію у відповідь на ядерну та балістичну програми Південної Кореї.

А 17 листопада КНДР знову запустила балістичну ракету у бік Східного моря.

Уранці 18 листопада Північна Корея ще раз випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії. Під час цього північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв "протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї". Кім заявив, що "погрози з боку США та їхніх союзників, які проводять ворожу політику", спонукали його країну суттєво прискорити зміцнення своєї "зброї для ядерного стримування".

Вже 20 листопада очільники МЗС Великої сімки закликали Раду Безпеки ООН вжити "значних заходів" у відповідь на останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb