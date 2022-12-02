Америка наклала санкції на трьох посадовців КНДР через ракетні випробування
Адміністрація Джо Байдена оголосила про введення санкцій проти трьох посадовців КНДР у відповідь на проведення Пхеньяном у 2022 році десятків випробувань балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної
Про це The Hill.
Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що ці санкції є частиною постійних зусиль, які мають перешкоджати північнокорейському режимові "просувати свої незаконні програми балістичних ракет і зброї масового знищення".
За його словами, запуск Пхеньяном "безпрецедентних 60 балістичних ракет цього року, включаючи випробування кількох міжконтинентальних балістичних ракет... є серйозною загрозою безпеці для регіону і всього світу".
Санкції США спрямовані проти трьох осіб, які належать до верхівки КНДР - членів ЦК Трудової партії Кореї Ю Джина, Кім Су Гіля та Чон Іль Хо, який також очолює партійний комітет при Академії оборонних досліджень.
Усі троє також перебувають під санкціями Європейського Союзу.
США діють у тісній координації з Японією та Південною Кореєю. Блінкен наголошує: "Вони безпосередньо пов'язані з незаконною програмою КНДР зі створення балістичних ракет".
Санкції спричиняють заморожування активів США та запобігання вчиненню американцями операцій з особами, внесеними до чорного списку.
- 1 листопада КНДР назвала військові навчання США та Південної Кореї "провокацією", після якої Пхеньян може запровадити "більш потужні заходи".
- Вже 9 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету.
- На саміті в Камбоджі лідери США, Японія та Південна Корея оголосили про спільну реакцію у відповідь на ядерну та балістичну програми Південної Кореї.
- А 17 листопада КНДР знову запустила балістичну ракету у бік Східного моря.
- Уранці 18 листопада Північна Корея ще раз випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії. Під час цього північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв "протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї". Кім заявив, що "погрози з боку США та їхніх союзників, які проводять ворожу політику", спонукали його країну суттєво прискорити зміцнення своєї "зброї для ядерного стримування".
- Вже 20 листопада очільники МЗС Великої сімки закликали Раду Безпеки ООН вжити "значних заходів" у відповідь на останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР.
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